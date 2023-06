Super Mario RPG è il gioco più venduto su Amazon USA in questo momento

Super Mario RPG ha già prodotto un primo, ottimo, risultato, raggiungendo la vetta della classifica dei giochi più venduti su Amazon USA, per essendo un remake ed essendo ancora in prenotazione. Vediamo la classifica attuale:

1) Super Mario RPG Remake

2) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

3) Super Mario Bros. Wonder

4) Final Fantasy XVI

5) Pikmin 1+2 Collection

Come potete vedere, quattro di cinque giochi nella top 5 sono per Nintendo Switch, tre dei quali annunciati durante il recente Nintendo Direct: Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 1+2 Collection e, appunto, Super Mario RPG, evidentemente il più desiderato di tutti, nonostante ricalchi un titolo uscito anni fa su Super Nintendo.

Evidentemente c'è voglia di giocare a un Super Mario diverso. Va detto inoltre che l'originale era davvero molto bello, quindi non stupisce che alcuni vogliano riviverlo con il nuovo aspetto grafico.

Comunque sia, la classifica dimostra anche quanto Nintendo Switch sia viva e vegeta come macchina da gioco, nonostante il rallentamento nelle vendite dell'ultimo anno, da considerarsi fisiologico visto che ormai la console ibrida ha da tempo superato il picco del suo ciclo di vita.