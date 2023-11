Sonic Superstars e Movember, il Dr. Eggman si taglia i baffi per la prima volta

SEGA stessa ha commissionato una ricerca da cui è emerso che un terzo dei maschi fra i 16 e i 24 anni ha partecipato al Movember e quasi un quinto ha voluto farsi crescere i baffi per somigliare a uno dei suoi personaggi preferiti, con Freddie Mercury votato come baffo più iconico della cultura pop.

SEGA ha annunciato una speciale collaborazione fra Sonic Superstars e Movember , il più grande ente benefico per la salute degli uomini: al fine di sensibilizzare sull'argomento, il Dr. Eggman si taglierà i baffi per la prima volta in assoluto.

L'importanza del baffo

"I baffi hanno anche un ruolo nelle loro vite amorose", si legge nel comunicato stampa. "Un quarto (il 23%) della Gen-Z pensa che i baffi rendano un uomo più attraente, mentre un quinto (il 20%) si dice più incline a uscire con un uomo baffuto."

"Infatti una persona su dieci (l'8%) afferma che uscirebbe solo con un uomo con i baffi, e il 14% ha confessato che sarebbe un po' delusa se scoprisse che l'uomo con cui esce non è in grado di farseli crescere. Un uomo su dieci (l'11%) tra i 16 e i 24 anni ammette che ha i baffi su consiglio del partner, mentre un quinto (il 18%) ha provato a farli crescere, invano."

"Abbiamo sempre ammirato l'importante lavoro di Movember a sostegno della salute maschile e non vediamo l'ora di diffondere consapevolezza su questa incredibile causa, rimuovendo uno dei baffi più famosi nella storia della cultura pop", ha dichiarato Daniel Lazarides, vicepresidente del marketing centrale EMEA di SEGA.

"Sonic Superstars è un omaggio ai classici giochi a scorrimento 2D degli anni '90, quindi è il momento ideale per presentare il Dr. Eggman in un modo mai visto dai fan: senza i baffi che ha sfoggiato per più di 30 anni. Unisciti al Dr. Eggman facendoti sponsorizzare per far crescere i tuoi baffi in questo novembre!"

"Quando abbiamo saputo che SEGA e Sonic Superstars volevano sostenere Movember radendo gli iconici baffi del Dr. Eggman, per la primissima volta, abbiamo subito realizzato che avrebbe attirato l'attenzione", ha detto invece Anne-Cecile Berthier, direttrice UK ed EU di Movember.

"Sonic the Hedgehog è una delle più famose serie videoludiche e siamo grati al Dr. Eggman per aver messo in pausa il suo sogno di dominazione mondiale per aiutarci a diffondere la consapevolezza sulla salute maschile. Speriamo che la nostra collaborazione con SEGA ispiri più gente a farsi coinvolgere e a sostenere la nostra raccolta fondi in questo Movember."