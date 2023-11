Final Fantasy: 185 milioni di unità vendute per la serie

Stando all'ultimo resoconto finanziario di Square Enix , la serie Final Fantasy ha venduto 185 milioni di unità tra tutti gli episodi pubblicati fino a questo momento. Il dato è globale, quindi comprende tutti i territori in cui sono stati lanciati giochi della serie.

Final Fantasy 16

Considerando che a luglio 2023 le vendite avevano raggiunto quota 180 milioni di unità, si tratta di 5 milioni di unità in più negli ultimi tre mesi. Buona parte del risultato è attribuibile a Final Fantasy 16, lanciato il 22 giugno 2023 in esclusiva su PS5, ma considerando saldi e offerte varie, il contributo di altri capitoli della serie potrebbe essere stato comunque importante.

Detto questo, buona parte dei ricavi di Square Enix del periodo indicato sono frutto di Final Fantasy 16. Il che non ci dice molto sull'andamento del gioco, ma comunque indica che si è trattato di un lancio importante per la compagnia, in crisi di risultati da qualche tempo a questa parte.