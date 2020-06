Sonos S2, aggiornamento disponibile: link per il download e come installare

La nuova generazione del software Sonos S2 è disponibile attraverso un nuovo aggiornamento. La celebre compagnia specializzata in speaker smart ha tracciato una linea e lasciato indietro i suoi prodotti più vecchi: questo, però, dovrebbe consentire ai nuovi altoparlanti di acquisire nuove funzionalità. Aggiornare, però, al momento non è immediato: scopriamo dove e come installare la nuova applicazione.

Diciamo che non è immediato perchè l'aggiornamento automatico dell'applicazione ora in uso la trasformerà nell'app Sonos S1, ovvero il software pensato per continuare a gestire tutti quei device ormai vecchi, incompatibili con le nuove funzionalità introdotte dalla compagnia statunitense. Nel caso in cui abbiate un Zone Player, un CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect:Amp (Gen 1) o Play:5 (Gen 1) è tutto molto comodo: basterà aggiornare l'app attuale per continuare a godere dei servizi offerti finora.

Tutti coloro che posseggono i prodotti più recenti, invece, vorranno passare all'app aggiornata. Questa, infatti, consentirà di godere della musica Hi-Res, del Dolby Atmos e delle nuove funzionalità in arrivo in futuro. La nuova app è caratterizzata da un'icona dorata, diversa da quella nera usata finora.

Sfortunatamente Sonos non è stata brava a rendere il passaggio dalla prima alla seconda generazione comodo, per questo motivo vi forniamo i link:

Una volta scaricata la nuova app dovrete accedere col vostro account Sonos, attendere che tutti gli Speaker vengano aggiornati e godere delle nuove funzionalità. Nel caso di ulteriori problemi, vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.

Siete riusciti a fare l'update? Avete notato grossi miglioramenti?