Sony, gruppo ransomware afferma di aver rubato una grande quantità di dati alla compagnia

Il gruppo ransomware , Ransomed.vc, ha proclamato di essere riuscito a penetrare nei sistemi di Sony e ora minaccia di vendere i dati rubati alla compagnia giapponese. La compagnia non ha ancora confermato il furto dei dati, ma Cyber Security Connect ha fatto notare come il neonato gruppo, attivo solo da settembre, abbia già fatto decine di vittime, tra le quali Sony stessa.

Il furto

Cosa ne penserà Jim Ryan del furto dei dati?

"Siamo riusciti a compromettere con successo tutti i sistemi di Sony", si può leggere nel messaggio pubblicato dal gruppo su vari canali, che prosegue: ""Non li riscatteremo! Venderemo i dati. A causa del fatto che Sony non vuole pagare. I DATI SONO IN VENDITA."

Ransomed.vc ha quindi pubbicato alcuni dati che dimostrerebbero il buon esito del furto, ma Cyber Security Connect ritiene che non siano troppo convincenti, almeno a prima vista. Tra questi lo screen di una pagina di log-in interna, quelli di una presentazione in PowerPoint, vari file Java e un indice dei file che sembra indicare la presenza di meno di 6.000 file.

La maggior parte dei membri di Ransomed.vc opera dall'Ucraina e dalla Russia. Come accennato, Sony non ha ancora commentato l'accaduto. Comunque sia, non sembra essere una situazione paragonabile a quella del 2011, quando il PlayStation Network fu fermo per 23 giorni a causa di un attacco hacker che comportò il furto di circa 77 milioni di account.