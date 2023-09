Synduality: Echo of Ada, il trailer 'Amasia Investigation' illustra la storia

Il trailer

Synduality: Eco di Ada si svolge nel 2222. La razza umana è stata quasi completamente annientata dalle misteriose "Lacrime della Luna Nuova", ossia una pioggia velenosa che ha anche generato creature orripilanti che ora danno la caccia agli ultimi esseri umani ancora in vita. I sopravvissuti si sono rifugiati ad Amasia, una città sotterranea teoricamente ben protetta, dove hanno stratto un patto di cooperazione con i Magus, delle intelligenze artificiali particolarmente evolute.

Nei panni degli "Erranti", i giocatori dovranno esplorare ciò che resta del mondo andando alla ricerca dei "cristalli AA", una risorsa rara e preziosa. Nel corso della loro missione dovranno vedersela con i mostruosi Ender. Per riuscire a cavarsela potranno contare solo su loro stessi e sull'aiuto dei Magus.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Synduality: Echo of Ada è in sviluppo per PC, Xbox Series X/S e PS5. La data d'uscita ufficiale non è stata ancora annunciata, ma potete comunque leggere il nostro provato per saperne di più.