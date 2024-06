Sony presenterà un nuovo gioco alla stampa durante il Summer Game Fest

Intanto l'informazione è arrivata dall'informatore Shinobi602, solitamente molto affidabile quando decide di spifferare qualcosa. Lui non ha fatto il titolo del gioco, ma ha spiegato, rispondendo a quelli che dubitavano di annunci di Sony in occasione dell'evento estivo: "C'è qualcosa. La stampa deve prenotarsi per vedere un titolo non ancora annunciato nel fine settimana."

Sony presenterà un nuovo gioco alla stampa in occasione del Summer Game Fest , di cui sta circolando già il titolo: LEGO Horizon Adventures . Naturalmente non c'è niente di confermato, quindi prendete il tutto con le dovute cautele, anche se alcuni elementi rendono la notizia decisamente solida.

La notizia sta circolando

Circolata la notizia dell'evento per la stampa, in molti hanno iniziato a chiedersi di che gioco si tratti. La risposta data da diversi informatori, come Kurakasis, è stata unanime, ossia il già citato LEGO Horizon Adventures.

Del gioco si vocifera ormai da tempo e molti lo danno semplicemente per certo. Come il titolo fa intuire, dovrebbe tradurre in chiave LEGO l'universo creato da Guerrilla Games, con protagonista sempre Aloy, ovviamente in versione mattoncino.

Alcune creature meccaniche di Horizon Forbidden West

Naturalmente è giusto specificare che per adesso si parla soltanto per ipotesi, perché di confermato non c'è davvero niente. Sony di suo sta tenendo la bocca chiusa sull'argomento e non ha fatto trasparire nulla nemmeno durante il recente State of Play, che per molti sarebbe stato perfetto per fare un annuncio simile. D'altro canto Sony ha voluto mettere il focus su Concord ed evidentemente non ha voluto sovrapporgli un altro gioco considerato "forte" dal punto di vista dell'impatto mediatico.