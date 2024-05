Sony punta forte sul machine learning per i giochi, stando a un annuncio lavorativo

I prossimi giochi PlayStation sfrutteranno in maniera convinta il machine learning, una tecnologia su cui Sony sembra determinata a puntare forte: lo dimostra un annuncio lavorativo pubblicato dalla casa giapponese.

L'azienda è infatti alla ricerca di un LLM Engineer che sia in grado di "inventare nuovi modi per applicare il machine learning allo sviluppo di videogiochi", "ideare applicazioni e flussi di lavoro" per l'impiego di questa tecnologia e possa "individuare le ultime tecniche LLM per comunicarle ai team di sviluppo".

Non si tratta chiaramente di una novità, visto che un paio di anni fa Sony ha brevettato un sistema per l'upscaling delle texture via machine learning e tale tecnologia viene vista dagli addetti ai lavori come uno strumento potente per ottimizzare e migliorare lo sviluppo di contenuti.