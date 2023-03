Soulcalibur: Bandai Namco starebbe lavorando a una o più remaster, secondo un insider

Sono passati quattro anni dal lancio di SoulCalibur 6 e al momento Bandai Namco non ha ancora svelato quale sarà il futuro della serie. Tuttavia secondo Nick Baker, fondatore di XboxEra e noto insider videoludico, il publisher giapponese potrebbe essere al lavoro su una o più remaster dei vecchi giochi della serie.

Questo perlomeno è quanto ha affermato durante l'ultimo podcast di XboxEra. Baker dichiara che non è certo se si tratti di una singola remaster o di una raccolta che includerà più giochi. Nel primo caso a suo avviso sarà una versione rimasterizzata del primo capitolo, senza però specificare se parliamo del Soul Blade uscito su PlayStation nel 1996 o del Soulcalibur uscito su Dreamcast nel 1998, dato che inizialmente la serie aveva un nome differente. Secondo Baker in ogni caso, il tutto dovrebbe arrivare anche su PC e Xbox Game Pass.

Come al solito raccomandiamo di prendere indiscrezioni simili con le pinze, soprattutto in questo caso dove le informazioni sono al momento piuttosto vaghe. In ogni caso, come detto in apertura sono passati quattro anni dall'ultimo Soulcalibur e tutto sommato una remaster o una collection dei vecchi capitoli della serie potrebbe fare contenti i fan in attesa di Soulcalibur 7. Staremo a vedere.