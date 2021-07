Space Punks: trailer del nuovo gioco degli autori di Shadow Warriors

Flying Wild Hog ha rilasciato il primo trailer del suo nuovo gioco, Space Punks, un RPG isometrico sparatutto fondato sulla cooperazione online. Il filmato ci presenta i personaggi, l'ambientazione e ci mostra anche un po' di gameplay.

Space Punks propone quattro diversi personaggi. Avremo un classico belloccio con la battuta pronta, una sorta di cinghiale umanoide dallo spirito folle, un alieno insettoide che sembra essere la mente del gruppo e una guerriera che sembra avere dentro di sé una grande oscurità.

Space Punks

Come ogni RPG isometico in stile Diablo, aspettiamoci un sacco di bottino da recuperare dai nemici sconfitti, all'interno di un mondo sci-fi che proporrà vari pianeti dove cercare denaro e fama. Ogni personaggio dispone di varie abilità per combattere i nemici che si metteranno sul nostro cammino.

Inoltre, sappiamo che Space Punks non è troppo lontano. Una prima versione in Accesso Anticipato sarà rilasciata il 14 luglio 2021 su PC (qui potete iscrivervi, riceverete un invito se sarete fortunati). Una versione open beta è attesa per il prossimo inverno. Infine, arriveranno anche versioni console nel 2022. Ricordiamo che Flying Wild Hog è l'autore di Shadow Warrior,