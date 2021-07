Xbox Game Pass: giochi in uscita a metà luglio 2021 svelati

Xbox Game Pass continua ad ampliarsi con nuovi giochi, introdotti da Microsoft in modo regolare ogni mese. Al tempo stesso, però, vi sono giochi che vengono eliminati dal catalogo. Per fortuna, possiamo scoprirli in anticipo e organizzare le nostre sessioni di gioco di conseguenza. Ora, abbiamo modo di scoprire i giochi in uscita da Xbox Game Pass a metà luglio 2021, precisamente il 14.

Ecco la lista dei giochi in uscita da Xbox Game Pass a metà luglio 2021:



Crosscode (Xbox e PC)

Downwell (PC)

Endless Space 2 (PC)

EA Play: EA Sports UFC (Xbox)

EA Play: EA Sports UFC 2 (Xbox)

EA Play: Star Wars Episode I Racer (PC)

EA Play: Star Wars: Shadows of the Empire (PC)

EA Play: Star Wars X-Wing Alliance (PC)

EA Play: Star Wars Galactic Battlegrounds Saga (PC)

Come potete vedere, si tratta principalmente di giochi di EA Play. Ricordiamo che il servizio in abbonamento di EA Play è incluso all'interno di Xbox Game Pass Ultimate. Ben quattro dei titoli in uscita sono giochi classici della saga di Star Wars: se ancora non avete avuto modo di provarli, avete una decina di giorni.

Ecco infine la terza mandata e i primi giochi di luglio 2021 di Xbox Game Pass che potete giocare ora.