Spider-Man, Tom Holland ha firmato per una nuova trilogia Marvel e non solo?

Stando ad alcuni insider, Tom Holland avrebbe firmato per una nuova trilogia cinematografica di Spider-Man, nonché per tre altri progetti legati sempre al personaggio Marvel, che a quanto pare avrà ancora a lungo il volto del giovane attore inglese.

Reduce dallo straordinario successo di Spider-Man: No Way Home, che negli USA ha superato gli incassi di Avatar, a quanto pare Holland tornerà a interpretare Peter Parker e comparirà ancora nel Marvel Cinematic Universe.

Fra i progetti per cui l'attore potrebbe aver firmato, infatti, si ipotizza un'apparizione all'interno della serie televisiva Daredevil: Born Again, attualmente in lavorazione per la piattaforma streaming Disney+, nonché nel lungometraggio animato Spider-Man: Across the Spider-Verse.

In attesa di un annuncio ufficiale che possa confermare questi rumor, provenienti comunque da fonti ritenute affidabili, la sensazione è che Sony ci tenga parecchio a consolidare il rapporto lavorativo con Tom Holland, che fra le altre cose è anche diventato il volto di Nathan Drake nel franchise cinematografico di Uncharted.