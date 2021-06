Spiral - L'eredità di Saw, arriva al cinema il terrorizzante nuovo capitolo della saga horror

A partire da oggi 16 giugno 2021 arriva in tutti i cinema Spiral - L'eredità di Saw il terrorizzante nuovo capitolo di una delle saghe horror più famose e truculente del cinema. Il nuovo film è diretto da Darren Bousman e ha nel cast stelle del calibro di Chris Rock e Samuel L. Jackson.

Prima di tutto, ecco il trailer:

Spiral - L'eredità di Saw sarà il primo capitolo della serie a non essere diffuso ad ottobre al cinema. Si tratta, però, a tutti gli effetti del nuovo capitolo della saga horror di James Wan nata nel 2004. 01 Distibution si è impegnata a portare questo classico dell'horror nelle sale italiane, dove si potrà scoprire il nuovo corso della leggenda dell'Enigmista.

Si tratta, infatti, di un vero e proprio reboot, nonostante sia scritto da Josh Stolberg e Pete Goldfinger, già sceneggiatori di Saw Legacy (2017), e abbia dietro la macchina da presa Darren Bousman, il regista di Saw II - La soluzione dell'enigma (2005), Saw III - L'enigma senza fine (2006) e Saw IV (2007), ovvero i tre capitoli del franchise che più hanno incassato al box office globale. Si tratta dunque di un progetto iper-ambizioso, che punta a soddisfare i fan di vecchia data e a dare nuova linfa alla serie.

Per celebrare l'evento, i nostri colleghi di Movieplayer dedicheranno, a partire dalle 18, un'intera diretta che ripercorrerà tutti i punti di forza di questa saga cinematografica. Nel caso siate fan, potrebbe essere un bel modo per avere qualche brivido lungo la schiena in queste calde giornate di giugno!