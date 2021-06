Nintendo Switch: sconti su tanti giochi con le Offerte Digitali di giugno

In occasione dell'E3 2021 è stata lanciata anche una nuova iniziativa di sconti sui giochi Nintendo Switch, con diverse offerte in digitale attraverso il Nintendo eShop che abbassano il prezzo originale fino al 75%, che come sappiamo è un evento piuttosto raro per quanto riguarda i prezzi ufficiali della compagnia.

Trovate l'elenco ufficiale di tutti i giochi in saldo a questo indirizzo, a cui vanno aggiunti gli sconti a molti DLC che potete vedere in questa pagina. Gli sconti per le Offerte Digitali sono validi da oggi fino al 27 giugno 2021 e presentano anche numerosi giochi di grande interesse.

Tra I titoli in evidenza segnaliamo i seguenti: