Squid Game, Netflix ha pubblicato un video con le scene più sconvolgenti della serie

Netflix ha pubblicato un video che raccoglie alcune delle scene più sconvolgenti di Squid Game, il fenomeno del momento sulla piattaforma. Si tratta di cinque momenti particolarmente tesi, nonché molto violenti, che ricorderete sicuramente se l'avete già vista.

Ovviamente chi non l'avesse ancora fatto, sia cosciente che il filmato contiene delle grosse anticipazioni su quelli che sono i contenuti del telefilm. Quindi potete anche evitare di guardare in caso non vogliate rovinarvi la sorpresa.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

Shock, shock, shock! Squid Game è un gioco al massacro che con i suoi colpi di scena e con le prove mortali ci lascia senza fiato. Qui abbiamo scelto le 5 scene più sconvolgenti.

Squid Game racconta di una gara mortale, combattuta partecipando a dei giochi da bambini, tra persone a corto di denaro in cerca di fortuna e riscatto. Formata da nove episodi, attualmente è la serie più vista su Netflix, anche in Italia.