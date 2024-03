SSD Corsair MP600 MINI 1TB perfetto per Steam Deck è in sconto su Amazon al prezzo minimo

Siamo arrivati al secondo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e le promozioni speciali della piattaforma continuano ad arrivare. Anche quest'oggi vi offriamo una mirata selezione di prodotti che potrebbero interessarvi, iniziando con un SSD Corsair MP600 MINI 1 TB ideale per Steam Deck ora in promozione a 101,99€ con uno sconto del 12% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovarli qui oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma: il prodotto è spedito da Amazon.

SSD Corsair MP600 MINI 1TB

Questo SSD Corsair MP600 MINI 1TB è perfetto per prodotti come Steam Deck e Microsoft Surface. Ha un'interfaccia M.2 NVMe 1.4 PCle Gen 4 X4 ad alta velocità, fino a 4.800 MB/s in lettura sequenziale. Misura 2.5 centimetri. È un perfetto SSD interno per la console/PC portatile.