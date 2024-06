SSD Lexar NM790 da 2 TB con dissipatore perfetto per PS5 e PC è su Amazon Italia con un'offerta a tempo

Se siete in cerca di un SSD per la vostra PlayStation 5 (o il vostro computer, chiaramente) e volete tanto spazio e la sicurezza di buone prestazioni anche con il caldo dell'estate, potete sfruttare l'attuale offerta per l'SSD Lexar NM790 da 2 TB con dissipatore. Lo sconto segnalato da Amazon è del 14% rispetto al prezzo mediano e del 5% rispetto la prezzo più basso recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mediano è 169.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre, ma è il migliore da tempo e arriva dopo un lungo periodo id prezzo fisso. Si tratta inoltre di un'offerta a tempo, quindi non dovrebbe durare ancora molto. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon.