Capcom Next: Summer 2024 annunciato con data e orario, ecco i giochi confermati e come seguirlo

L'evento andrà in onda in Italia allo scoccare della mezzanotte del 2 luglio e stando alle informazioni fornite dall'azienda durerà all'incirca 25 minuti, offrendo informazioni sul neo annunciato Dead Rising Deluxe Remaster , Kunitsu-Gami: Path of the Goddess e le versioni iOS e Mac di Resident Evil 7 .

Durante la notte Capcom ha annunciato il Capcom Next: Summer 2004 , che come suggerisce il nome si tratta di un nuovo showcase estivo da parte della compagnia giapponese, che si concentrerà in particolare su alcuni dei giochi in arrivo nei prossimi mesi .

Manca qualche nome di grande impatto

Salvo sorprese dunque durante l'evento non ci sarà spazio per Monster Hunter Wilds, uno dei titoli sicuramente più attesi di Capcom o il desaparecidos Pragmata, così come probabilmente è bene non aspettarsi qualche annuncio a sorpresa relativo a un nuovo Resident Evil. Felici di sbagliarci in caso contrario. Potrete seguire l'evento su YouTube a questo indirizzo o direttamente dal player sottostante.

Per chi non lo sapesse, Dead Rising Deluxe Remaster è stato annunciato ieri sera con un teaser trailer ed è una versione ammodernata del primo capitolo della serie action a base di zombi. Per il momento non sappiamo altro e mancano molti dettagli, come la data di uscita e le piattaforme di riferimento. Tutte informazioni che probabilmente scopriremo durante l'evento della prossima settimana.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess invece lo conosciamo da tempo e la sua uscita è vicinissima: il 19 luglio per l'esattezza, su PC, console e Game Pass. Sarà dunque l'occasione per un ultimo giro di informazioni e sequenze di gameplay prima del lancio, di questa avventura che mescola meccaniche action e da tower defense. Nel frattempo vi suggeriamo di leggere il nostro provato.

Il terzo e ultimo protagonista è la versione iOS e Mac di Resident Evil 7 che debutterà proprio il giorno stesso della trasmissione del Capcom Next. Si tratta di una conversione curata, che supporta la tecnologia proprietaria di upscaling di Apple MetalFX, controlli adattati appositamente ai comandi touch screen, con una funzione per il fuoco automatico, e cross-save per continuare la partita passando da un dispositivo all'altro.