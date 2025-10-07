L'SSD PCIe 5.0 SK Hynix Platinum P51 da 1TB è in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte Prime

È iniziata la Festa delle Offerte Prime di Amazon e noi come da tradizione siamo in prima linea, pronti a segnalarvi le promozioni più interessanti. Se state cercando un SSD PCIe di alta qualità, potrebbe fare al caso vostro SK Hynix Platinum P51 da 1TB ora disponibile a prezzo ribassato. Se siete interessati, potrete accedere alla pagina del prodotto da qui oppure cliccando sul box sottostante.
Nel momento in cui scriviamo questo SSD viene proposto al prezzo di 140,59 euro, il minimo storico registrato sulla piattaforma e meno della metà dei 309 euro di listino proposti al lancio. Il prodotto è venduto direttamente da SK Hynix EU e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.
Un SSD NVMe ad alte prestazioni
SK Hynix Platinum P51 da 1TB è un SSD interno in formato M.2 2280 progettato appositamente per usi intensivi per il gaming e carico di lavoro intensi in campo professionale. Basato sull'interfaccia PCIe 5.0 e sul protocollo NVMe 2.0, offre prestazioni high-end con velocità di lettura sequenziale fino a 14.700 MB/s e scrittura fino a 13.400 MB/s, grazie all'uso di memoria NAND TLC a 238 strati e al controller proprietario Alistar Gen5.
L'unità è ottimizzata per garantire stabilità termica anche sotto stress, con un consumo energetico contenuto di soli 10 W, ed è compatibile con PC, console e notebook. Il prodotto è stato testato per 2 milioni di ore MTBF e viene venduto con una garanzia di 5 anni da parte del produttore.