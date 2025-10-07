L'SSD PCIe 5.0 SK Hynix Platinum P51 da 1TB è in sconto su Amazon con la Festa delle Offerte Prime

Nel momento in cui scriviamo questo SSD viene proposto al prezzo di 140,59 euro , il minimo storico registrato sulla piattaforma e meno della metà dei 309 euro di listino proposti al lancio. Il prodotto è venduto direttamente da SK Hynix EU e spedito da Amazon, con possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

È iniziata la Festa delle Offerte Prime di Amazon e noi come da tradizione siamo in prima linea, pronti a segnalarvi le promozioni più interessanti. Se state cercando un SSD PCIe di alta qualità, potrebbe fare al caso vostro SK Hynix Platinum P51 da 1TB ora disponibile a prezzo ribassato. Se siete interessati, potrete accedere alla pagina del prodotto da qui oppure cliccando sul box sottostante.

Un SSD NVMe ad alte prestazioni

SK Hynix Platinum P51 da 1TB è un SSD interno in formato M.2 2280 progettato appositamente per usi intensivi per il gaming e carico di lavoro intensi in campo professionale. Basato sull'interfaccia PCIe 5.0 e sul protocollo NVMe 2.0, offre prestazioni high-end con velocità di lettura sequenziale fino a 14.700 MB/s e scrittura fino a 13.400 MB/s, grazie all'uso di memoria NAND TLC a 238 strati e al controller proprietario Alistar Gen5.

L'SSD PCIe 5.0 SK Hynix Platinum P51

L'unità è ottimizzata per garantire stabilità termica anche sotto stress, con un consumo energetico contenuto di soli 10 W, ed è compatibile con PC, console e notebook. Il prodotto è stato testato per 2 milioni di ore MTBF e viene venduto con una garanzia di 5 anni da parte del produttore.