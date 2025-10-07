0

Una Smart TV Samsung in 4K a basso prezzo? Amazon vi offre questa linea in sconto con le Offerte Prime

Se vi serve una Samsung TV in 4K LED e non volete spendere cifre esagerate, allora dovreste dare una occhiata alle Offerte Prime di Amazon ora attive.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Samsung TV in 4K LED

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare le Samsung TV in 4K LED da 43, 50 e 65 pollici a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Le caratteristiche delle Samsung TV in 4K LED

Questa linea di Smart TV Samsung propone una risoluzione 4K con schermo a LED che sfrutta Tecnologia PurColor per una resa cromatica precisa con una vasta gamma di colori e supporto all'HDR con Contrast Enhancer e Motion Xcelerator per maggiore fluidità. Non manca poi l'Audio surround 3D con Q-Symphony per una perfetta armonia tra la soundbar (non inclusa) e gli altoparlanti del televisore.

La Samsung TV in 4K LED in un salotto
La Samsung TV in 4K LED in un salotto

Dispone anche di un Gaming Hub per gestire i videogiochi e di uno Smart Hub per sistemare i tuoi contenuti. Nella scatola trovate anche il telecomando, il cavo di alimentazione e il manuale delle istruzioni.

