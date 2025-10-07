0

La base di ricarica per PS Portal di PowerA con licenza ufficiale è in sconto su Amazon con le Offerte Prime

Se vi serve una base di ricarica per PS Portal, allora potete acquistare quella di PowerA con licenza ufficiale che è ora in promozione per la Festa delle Offerte Prime.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
base di ricarica per PS Portal di PowerA con licenza ufficiale

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare la base di ricarica per PS Portal di PowerA con licenza ufficiale a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Le caratteristiche della base di ricarica per PS Portal di PowerA

PS Portal è un utile dispositivo per giocare in modo alternativo a PS5, sfruttando il remote play, ma ovviamente la piattaforma si scarica facilmente ed è sempre bene averla carica e pronta all'uso. Vi serve quindi una base di ricarica, come quella offerta da PowerA con tanto di licenza ufficiale Sony che certifica la qualità.

La base di ricarica per PS Portal di PowerA
La base di ricarica per PS Portal di PowerA

Dispone anche di un indicatore LED RGB con un pulsante touch capacitivo per modificare le modalità di illuminazione (standard, spenta, ciclica, onde, respiro arcobaleno). La base è pesante a sufficiente da tenere PS Portal bene salda sul posto e non rischiare che cada, inoltre il cavo di ricarica USB (incluso) è da 1.5 metri e permette di posizionarla facilmente su un comodino o su un tavolo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La base di ricarica per PS Portal di PowerA con licenza ufficiale è in sconto su Amazon con le Offerte Prime