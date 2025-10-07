La base di ricarica per PS Portal di PowerA con licenza ufficiale è in sconto su Amazon con le Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare la base di ricarica per PS Portal di PowerA con licenza ufficiale a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Le caratteristiche della base di ricarica per PS Portal di PowerA
PS Portal è un utile dispositivo per giocare in modo alternativo a PS5, sfruttando il remote play, ma ovviamente la piattaforma si scarica facilmente ed è sempre bene averla carica e pronta all'uso. Vi serve quindi una base di ricarica, come quella offerta da PowerA con tanto di licenza ufficiale Sony che certifica la qualità.
Dispone anche di un indicatore LED RGB con un pulsante touch capacitivo per modificare le modalità di illuminazione (standard, spenta, ciclica, onde, respiro arcobaleno). La base è pesante a sufficiente da tenere PS Portal bene salda sul posto e non rischiare che cada, inoltre il cavo di ricarica USB (incluso) è da 1.5 metri e permette di posizionarla facilmente su un comodino o su un tavolo.