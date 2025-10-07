Il notebook da gaming ASUS TUF Gaming A16 con RTX 5060 è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare il notebook da gaming ASUS TUF Gaming A16 a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.
Le caratteristiche dell'ASUS TUF Gaming A16
Il notebook ASUS TUF Gaming A16, in questo modello del 2025, propone sotto la scocca una GPU Nvidia GeForce RTX 5060 da 8 GB di tipo GDDR7, con un processore AMD Ryzen 7 260, 16 GB di RAM e 1 TB di SSD. Il sistema operativo preinstallato è n Windows 11 Home.
Per godervi al meglio i videogiochi del momento il notebook propone un display da 16 pollici con anti-riflesso a 165 Hz, così da non porvi limiti in termini di FPS nei videogiochi. La risoluzione è di 2,5K con copertura al 100% della gamma colore sRGB. La tastiera ha il layout italiano.