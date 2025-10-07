0

Lo smartphone Samsung Galaxy S25+ in tanti colori in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

In occasione della Festa delle Offerte Prime, Amazon ha reso disponibile uno sconto per lo smartphone Samsung Galaxy S25+: vediamo la promozione per più colorazioni del dispositivo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Samsung Galaxy S25+

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare un Samsung Galaxy S25+ a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy S25+

Il Samsung Galaxy S25+, disponibile in vari colori, propone uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ con Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz per un'esperienza estremamente fluida, mentre la RAM è da 12 GB. Lo spazio di archiviazione di questo modello è 256 GB. La CPU Snapdragon 8 Elite scelta ha una velocità di 4,47 GHz.

I contenuti della confezione del Samsung Galaxy S25+
I contenuti della confezione del Samsung Galaxy S25+

La fotocamera principale è da 50 MP con ProVisual Engine, a cui si somma una fotocamera frontale da 12 MP, una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera teleobiettivo con zoom ottico 3x da 10 MP. La batteria da 4.900 mAh invece promette una lunga durata. Nella confezione è incluso anche il cavo USB-C e lo strumento di espulsione della SIM.

