0

Il DVD di Uncharted + Blocco note è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Amazon

Se volete rivivere le avventure del grande schermo di Nathan Drake, potete acquistare il DVD di Uncharted in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Amazon.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/10/2025
Il DVD di Uncharted e il Blocco note

La Festa delle Offerte Prime è iniziata e gli appassionati di cultura Pop, tecnologia e videogiochi possono andare in cerca dei prodotti più interessanti e richiesti a prezzi un po' più interessanti del solito. Ad esempio, potete acquistare il DVD di Uncharted a prezzo scontato. La promozione è valida per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che in quanto Festa delle Offerte Prime potete accedere agli sconti solo se siete abbonati ad Amazon Prime.

Cosa include il DVD di Uncharted

Acquistando il DVD di Uncharted non otterrete solo il disco per vedere il film con la confezione, ma anche un blocco note a tema, per poter prendere appunti come un vero esploratore che va in cerca di tesori e segreti perduti.

Tom Holland e Mark Wahlberg in Uncharted
Tom Holland e Mark Wahlberg in Uncharted

Uncharted, ricordiamo, è il film ispirato alla serie videoludica di Naughty Dog. Non è una copia uno a uno del videogioco, ma crea la propria storia e mette Tom Holland nei panni di un giovane Nathan Drake che ancora non è diventato l'avventuriero che conosciamo. Mark Wahlberg invece è Sully, che qui incontra Nathan e diventa il suo maestro.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il DVD di Uncharted + Blocco note è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Amazon