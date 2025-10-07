0

Samsung Galaxy Z Flip7 FE in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Il nuovo pieghevole "Fan Edition" di Samsung debutta con uno sconto importante su Amazon, completo di AI integrata e tripla fotocamera avanzata.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   07/10/2025
Samsung Galaxy Z Flip7 FE

La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per chi stava aspettando il momento giusto per passare a uno smartphone pieghevole. Su Amazon trovate il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 FE a 749,00€ invece di 1.129,00€, con 200€ di risparmio al check-out. La promozione è valida solo per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli iscritti ad Amazon Prime, quindi potete approfittarne solo con un abbonamento attivo.

Un pieghevole pensato per tutti

Il Galaxy Z Flip7 FE è la versione "Fan Edition" del pieghevole più iconico di Samsung, pensata per offrire la stessa esperienza premium a un prezzo più accessibile. Il design compatto si abbina a un doppio display: uno esterno da 3,4" Super AMOLED per notifiche e funzioni rapide, e uno interno da 6,7" Dynamic AMOLED 2X fluido e brillante.

Il Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Sotto la scocca, il dispositivo integra 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, con un comparto fotografico guidato da un sensore principale da 50 MP. L'intelligenza artificiale integrata potenzia scatti, assistenza e produttività quotidiana, mentre la garanzia del produttore di 3 anni ne conferma l'affidabilità. Se cercavate un pieghevole elegante e potente, questa offerta della Festa delle Offerte Prime è un'occasione da non perdere.

