Samsung Galaxy Z Flip7 FE in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

La Festa delle Offerte Prime è l'occasione perfetta per chi stava aspettando il momento giusto per passare a uno smartphone pieghevole. Su Amazon trovate il nuovo Samsung Galaxy Z Flip7 FE a 749,00€ invece di 1.129,00€, con 200€ di risparmio al check-out . La promozione è valida solo per un periodo limitato e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta riservata agli iscritti ad Amazon Prime , quindi potete approfittarne solo con un abbonamento attivo.

Un pieghevole pensato per tutti

Il Galaxy Z Flip7 FE è la versione "Fan Edition" del pieghevole più iconico di Samsung, pensata per offrire la stessa esperienza premium a un prezzo più accessibile. Il design compatto si abbina a un doppio display: uno esterno da 3,4" Super AMOLED per notifiche e funzioni rapide, e uno interno da 6,7" Dynamic AMOLED 2X fluido e brillante.

Il Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Sotto la scocca, il dispositivo integra 12 GB di RAM e 256 GB di memoria, con un comparto fotografico guidato da un sensore principale da 50 MP. L'intelligenza artificiale integrata potenzia scatti, assistenza e produttività quotidiana, mentre la garanzia del produttore di 3 anni ne conferma l'affidabilità. Se cercavate un pieghevole elegante e potente, questa offerta della Festa delle Offerte Prime è un'occasione da non perdere.