SSD PCIe Gen5: SiliconMotion annuncia il nuovo controller SM2508 NVMe dalle prestazioni eccezionali

L'azienda SiliconMotion ha presentato i controller SSD di nuova generazione durante l'evento Flash Memory Summit tenutosi a Santa Clara. In questa occasione, la compagnia con sede a Taiwan ha presentato una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle soluzioni studiate per le aziende a quelle destinate ai consumatori.

Per quanto riguarda queste ultime, Silicon Motion ha introdotto il primo controller SSD SM2508 NVMe PCIe Gen5, che rappresenterà il nuovo standard di prestazioni per la fascia alta di prodotti. Questa soluzione entrerà in diretta concorrenza con l'E26 di Phison Electronics.