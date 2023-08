Baldur's Gate 3 su PS5: la data del precaricamento sembra sia stata svelata

In ogni caso, il preload di Baldur's Gate 3 su PS5 dovrebbe essere disponibile a partire dall' 1 settembre 2023 , dunque quasi con una settimana di anticipo sull'uscita del gioco, fissata per il 6 settembre 2023 sulla console Sony.

Varie fonti online stanno riportato la data del precariamento di Baldur's Gate 3 su PS5 , sebbene non sembra ci sia stato ancora un annuncio ufficiale al riguardo, dunque l'informazione potrebbe derivare forse da datamining effettuato su PlayStation Store.

L'anticipo concesso per il download del gioco è, peraltro, una cosa piuttosto utile, considerando le dimensioni del titolo di Larian Studio. Non ci sono ancora informazioni ufficiali su quelle della versione PS5, ma su PC Baldur's Gate 3 richiede ben 122 GB di spazio libero in archivio.



È probabile che la compressione dei dati su PS5 possa ridurre un po' le dimensioni del gioco, ma è comunque lecito aspettarsi una quantità di GB notevole anche sulla console Sony per fare spazio a Baldur's Gate 3.

Nel frattempo, il titolo continua a rimanere al centro dell'attenzione: ricordiamo per l'occasione la nostra recensione di Baldur's Gate 3, pubblicata proprio nei giorni scorsi, oltre al fatto che c'è già chi l'ha completato in 10 minuti in una speedrun da record.

Baldur's Gate 3 arriverà successivamente anche su Xbox Series X|S, ma non c'è ancora una data d'uscita precisa per quanto riguarda le console Microsoft.