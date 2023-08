NVIDIA GeForce: i giochi che supportano DLSS 3 includono anche The First Descendant

The First Descendant con DLSS 3

NVIDIA ha anche pubblicato un video cinematografico che conferma il supporto da parte di The First Descendant al DLSS 3.

The First Descendant di Nexon Games è un gioco sparatutto in terza persona con elementi da gioco di ruolo e con modalità cooperativa. È stato sviluppato in Unreal Engine 5 ed è gratuito. Sarà possibile giocare fino a quattro giocatori affrontando boss con approcci strategici. Propone varie personaggi tra i quali scegliere. C'è anche una modalità storia ed eventi mondiali contro nemici enormi.