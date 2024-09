La Stagione 2 di The Last of Us ha un periodo di uscita più preciso, svelato dal CEO di HBO

C'è sicuramente grande attesa per conoscere il destino di Joel ed Ellie nella seconda stagione della serie TV di The Last of Us e ora Casey Bloys, il CEO e presidente di HBO e Max Content, ha offerto un periodo di uscita più preciso per i nuovi episodi.

Intervistato dal portale Deadline, Bloys ha riferito che la messa in onda è prevista generalmente per la prima metà del prossimo anno e si aspetta un lancio durante la "finestra temporale degli Emmy", ovvero il periodo di eleggibilità per gli Emmy Awards, dunque non oltre il 31 maggio. Parliamo di una finestra temporale ampia, ma sicuramente più a fuoco rispetto al generico 2025 indicato in precedenza da HBO.