Star Wars, il cosplay di Darth Talon di Jannetincosplay è una... Forza!

Ok, è il 5 maggio, ma i festeggiamenti di ieri degli americani sono arrivati solo oggi. Il 4, infatti, si festeggia lo Star Wars Day, per via del gioco di parole che è possibile ottenere: May the 4th Be with You. Per festeggiare l'evento, Jannetincosplay ha deciso di realizzare un cosplay di Darth Talon, uno dei tanti personaggi dell'universo di Star Wars e, facendo una battuta, possiamo dire che è una vera e propria... Forza!

Darth Talon era una dei migliori assassini dell'Unico Sith, l'ordine fondato da Darth Krayt, negli anni successivi alla Guerra Sith-Imperiale. La Twi'lek venne addestrata su Korriban dal Maestro Sith Darth Ruyn, che la presentò a Darth Krayt come l'apprendista migliore che avesse mai avuto.

La prima volta che è apparsa è in Star Wars Legacy: Broken, ovvero la prima parte della serie di fumetti Star Wars: Legacy, ambientata nel futuro della Galassia.

Il cosplay di Jannetincosplay è davvero notevole. Non per il modo con il quale ha realizzato il succinto abito, quanto piuttosto per l'eccezionale trucco che ha trasformato la modella in una Twi'lek dalla pelle rossa, con tanto di tatuaggi e la classica "coda di cavallo".