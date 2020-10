Star Wars: Squadrons, quasi 89 milioni di minuti in streaming e le altre statistiche

Star Wars: Squadrons è stato visto per quasi 89 milioni di minuti in streaming durante la prima settimana: si tratta di una delle statistiche del gioco rivelate da Electronic Arts.

Come riportato nella nostra recensione di Star Wars: Squadrons, il titolo di EA Motive vanta un gameplay solido e coinvolgente, nonché una storia perfettamente in linea con il franchise.

Qualità che, stando all'infografica ufficiale, hanno portato gli utenti a distruggere la bellezza di 97,86 milioni di navi spaziali e 599,5 milioni di caccia, nonché 15,97 milioni di manovre evasive nel mezzo degli scontri.

Per quanto riguarda le navicelle più popolari fra i giocatori di Star Wars: Squadrons, spiccano in assoluto l'X-Wing della Nuova Repubblica e il Tie Interceptor dell'Impero, entrambe a dir poco iconiche.

Here are some of the milestones #StarWarsSquadrons players have hit in only one week! pic.twitter.com/7MGir4PgcU