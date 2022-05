Starfinder potrebbe essere il nuovo RPG degli autori di Pathfinder

Owlcat Games, il team responsabile della recente serie di RPG videoludici Pathfinder, potrebbe puntare a trasporre Starfinder in videogioco come prossimo progetto, anche se la questione non è ancora del tutto definita.

L'idea deriva da una sorta di teaser che Owlcat ha organizzato per annunciare quello che verrà in seguito. Letteralmente, c'è un sito teaser che si chiama whatisnext.owlcat.games, ovvero "cosa arriverà dopo da Owlcat Games", o qualcosa del genere.

Cliccando sul link è possibile vedere un ampio sfondo con dei pianeti in movimento e la scritta "Una nuova avventura è in arrivo". Ovviamente la questione è ancora molto vaga, ma tutto lascia pensare a una possibile ambientazione fantascientifica per il nuovo gioco del team.

Considerando l'esperienza ormai maturata da Owlcat nell'ambito di Pathfinder, dopo gli ottimi Pathfinder: Kingmaker e Pathfinder: Wrath of the Righteous, in molti pensano che il teaser possa indicare uno spostamento verso Starfinder.

Pathfinder: Wrath of the Righteous, uno screenshot

Quest'ultimo è, in effetti, l'RPG "fratello" di Pathfinder e caratterizzato da un'ambientazione fantascientifica.

Starfinder è ambientato nello stesso sistema solare di Pathfinder, ma molto nel futuro rispetto a quest'ultimo, dopo che un evento misterioso ha praticamente fatto scomparire Golarion, il pianeta dove sono ambientate le avventure di Pathfinder.

Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione.