Starlight Games annuncia un titolo sportivo futuristico in UE5 realizzato dal co-creatore di WipEout

Atomicom, lo studio di sviluppo fondato nel 2010 dall'ex sviluppatore di Psygnosis Gary Nichols, ha cambiato nome in Starlight Games, spostando il focus del team su un'IP inedita, un titolo sportivo futuristico in Unreal Engine 5 ideato da Nick Burcombe, co-creatore della serie Wipeout, di cui è stato presentato un breve teaser trailer, che trovate nel player sottostante.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su questo progetto, se non che è in sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5 e che sarà "il futuro degli sport", con la promessa di maggiori informazioni nei prossimi mesi.

Non solo, lo studio ha svelato di avere in cantiere altri due progetti, per la precisione un action rogue-lite di stampo sci-fi e House of Golf 2, sequel della strampalata serie di mini-golf arcade presentato per l'occasione con un trailer e in uscita su PS5, Xbox e PC durante l'estate.