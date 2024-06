State of Decay 2 esaudisce il desiderio di un giocatore, inserendo il padre defunto di quest'ultimo nel cast

Questo è quanto ha raccontato l'utente "EmbarrassedBudget859" sul subReddit ufficiale della serie, ma la questione è stata confermata anche dallo stesso team Undead Labs, che ha risposto al giocatore riferendo di aver effettuato quanto richiesto. Ovviamente si tratta di uno dei sopravvissuti del gioco, non uno degli infetti, cosa che sarebbe stata di gusto decisamente più dubbio.

Un giocatore appassionato di State of Decay ha fatto una strana richiesta a Undead Labs, e in maniera ancora più curiosa il team ha accettato tale richiesta, inserendo il padre defunto dell'utente all'interno di State of Decay 2 , come uno dei personaggi del cast.

Una riproduzione del padre tra i sopravvissuti

Tuttavia, non si tratta solo di un nome o un semplice riferimento. "Tre anni dopo ho trovato LUI. Non ha solo il suo nome ma anche i suoi lineamenti, tutte le sue caratteristiche. Questa sarà per sempre la mia community preferita", ha riferito il giocatore.



"Questo sviluppatori meritano di essere più riconosciuti", ha aggiunto l'utente, mostrando un'immagine di quella che dovrebbe essere la riproduzione del padre in State of Decay 2, ovvero uno dei sopravvissuti giocabili all'interno del s secondo capitolo.

La questione è stata confermata di fatto da Undead Labs, con l'account ufficiale su X che ha risposto dicendo "Siamo felici del fatto che l'hai trovato" e aggiungendo "non sto piangendo, tu stai piangendo", in maniera ironica.

Certo, l'ambientazione forse non è proprio delle più tranquille tra quelle in cui inserire il ricordo di una persona cara, ma per un grande appassionato della serie questo è veramente un grande omaggio, che resterà sempre all'interno del gioco.

Proprio nel corso del recente Xbox Games Showcase 2024 è stato peraltro mostrato un nuovo trailer di State of Decay 3, che non ha ancora una data di uscita ma potrebbe avere un periodo previsto forse più vicino di quanto si pensi.