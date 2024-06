NVIDIA DLSS userà IA anche per generare texture e personaggi in futuro

Le future versioni di NVIDIA DLSS potrebbero rivoluzionare ulteriormente il settore dei videogiochi introducendo l'uso dell'intelligenza artificiale per generare texture, oggetti e persino personaggi. In una recente intervista con Moore Than Moore, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha delineato le prospettive della tecnologia, suggerendo significativi avanzamenti oltre alle attuali capacità di super risoluzione e frame generation.

NVIDIA DLSS attualmente sfrutta l'IA per applicazioni come la grafica neurale, che consente di generare pixel dettagliati partendo da input limitati, e per la creazione di fotogrammi. Tuttavia, il futuro potrebbe portare l'introduzione di funzionalità che permetteranno di generare texture dettagliate, oggetti anche di bassa qualità e personaggi all'interno dei giochi, ampliando notevolmente le possibilità creative e visive offerte agli sviluppatori e ai giocatori.