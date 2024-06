Sly Raccoon è il classico di PlayStation Premium con il miglior debutto in assoluto

A quanto pare l'aggiunta di Sly Raccoon all'interno del catalogo di PlayStation Plus Premium, è stata accolta positivamente da molti utenti, tanto che stando ai dati del portale TrueTrophies si tratta del classico del servizio che ha registrato i numeri migliori al lancio.

Più nello specifico il dato è stato estrapolato tenendo traccia di 3,1 milioni di account PSN attivi (tramite GameInsights). In particolare il titolo di Sucker Punch al lancio è stato giocato dal 2,5% di giocatori in più del precedente detentore del record, ovvero The Legend of Dragoon per PS1.