Steam: ecco quali sono i venti giochi più popolari di novembre 2022

Valve ha pubblicato il suo classico resoconto mensile per svelare quali sono stati i giochi più popolari tra quelli lanciati su Steam a novembre 2022. Il criterio seguito è come al solito quello dei ricavi generati nelle prime due settimane.

I venti titoli più popolari di novembre 2022 su Steam

Sonic Frontiers

Soulstone Survivors

Tactics Ogre Reborn

Zero Sievert

The Past Within

Football Manager 2023

Shadows over Loathing

Evil West

Nobody The Turnaround

Harvestella

Marvel Spider-Man Miles Morales

Police Simulator: Patrol Officers

Bendy and the Daark Revival

Warhammer 40.000: Darktide

Against the Storm

Crysis 2 Remastered

We who are about to die

Crysis 3 Remastered

The Dark Pictures: The Devil in Me

Pentiment

I giochi free-to-play più popolari di novembre 2022 su Steam

Traha Global

Summoner War Chronicles Idle Monster TD: Evolved Fangs

I DLC più popolari di novembre 2022 su Steam

Farming Simulator 22 - Platinum Expansion

Call of Duty: Modern Warfare II - Pacchetto Pro: Canaglia Desertica

Call of Duty League - Pacchetto di Lancio

American Truck Simulator - Texas

Call of Duty League - Pacchetto Los Angeles Thieves 2023

Mentre i tifosi festeggiano le emozioni della Coppa del Mondo di quest'anno, Football Manager 2023 ha fatto gol nell'elenco dei titoli più popolari di novembre. Questo franchise è diventato progressivamente un appuntamento fisso su Steam, con apparizioni annuali nei nostri elenchi dei titoli più popolari, quindi non ci sorprende che i tifosi di calcio di tutto il mondo l'abbiano nuovamente messo ai primi posti.

Fatshark torna nell'elenco dei titoli più popolari con la nuovissima puntata di Warhammer 40.000, Darktide. Come ha fatto per anni con la serie Vermintide, Fatshark dimostra quanto possa essere affascinante l'universo di Warhammer quando abbinato a un prodotto ben progettato. Non serve alcuna esperienza nel dipingere le miniature per godersi tutta la viscerale azione co-op di quest'ultimo successo di Warhammer.

Infine, non potremmo menzionare i franchise senza fare un applauso a Spider-Man e a Sonic. Entrambi questi eroi beneamati si sono assicurati un posto nell'elenco dei titoli più popolari di questo mese, salvando contemporaneamente il mondo per l'ennesima volta.