Steam ha stabilito un nuovo record di giocatori collegati contemporaneamente

Si tratta naturalmente di un'ulteriore conferma per lo stato di salute del PC gaming e della piattaforma Valve in particolare, da sempre un solidissimo punto di riferimento per gli appassionati nonché un importante metro di valutazione per il successo degli ultimi giochi.

Il picco registrato nelle ultime ventiquattro ore ammonta per la precisione a 37.266.324 giocatori e supera il precedente record di Steam, che risale allo scorso marzo: in tale occasione erano stati raggiunti i 36.329.358 utenti.

Situazioni estremamente eterogenee

Come accennato in apertura, sicuramente l'incredibile successo di Black Myth: Wukong, che si è imposto come il secondo titolo più giocato di sempre su Steam, ha contribuito in maniera determinante al raggiungimento di questi numeri, ma non tutti i prodotti nuovi hanno generato reazioni simili, anzi.

Proprio in queste ore si discute infatti dell'emblematico debutto di Concord, che viaggia attualmente sui 230 giocatori contemporanei e si pone dunque come un clamoroso flop rispetto alle medie a cui le esclusive PlayStation ci hanno finora abituati.

Dopodiché a sostenere i numeri di Steam ci pensano ovviamente i classici live service come Counter-Strike 2, Dota 2 e PUBG: Battlegrounds, quest'ultimo ancora in testa alla classifica dei titoli più giocati di sempre sulla piattaforma.