Steam: iniziato il festival estivo dei giochi con decine di demo tutte da provare

Steam ha lanciato l'edizione estiva del Festival dei giochi, con decine di demo tutte da giocare, trasmissioni in diretta e chat con gli sviluppatori per parlare del loro lavoro e delle loro opere. Si tratta di una bellissima iniziativa a cui siete tutti invitati a partecipare, anche perché dà la possibilità di provare alcuni dei più promettenti giochi in arrivo.

Ad esempio potete scaricare la demo di Desperados III, titolo uscito proprio oggi che sta già facendo molto parlare di sé per la sua qualità (non per niente è stato sviluppato dagli stessi autori di Shadow Tactics). Oppure potete provare la versione PC di Heavy Rain, il famoso titolo di Quantic Dream per anni esclusiva PlayStation. O, ancora, la demo di Windjammers 2, arcade di Dotemu seguito di un classico da sala giochi molto amato. Per chi ama gli strategici in tempo reale è disponibile la demo di Iron Harvest, titolo promettentissimo di King Art. Ma non finisce qui, perché ci sono demo per Rock of Ages 3, Heaven, Stronghold Warlords, Everspace 2, Ghostrunner e tantissimi altri titoli.

Per trovare qualcosa da giocare non vi resta che visitare la pagina ufficiale del Festival dei giochi di Steam - Edizione Estiva.