Gran Turismo 7, ecco come spremerà PS5

Simon Rutter di Sony ha avuto modo di parlare di Gran Turismo 7 e PS5, spiegano diffusamente come il nuovo gioco di Polyphony spremerà la console, traendo vantaggi da ogni suo singolo avanzamento tecnologico. Rutter è stato molto chiaro in merito, partendo dai vantaggi offerti dal velocissimo SSD, passando per il nuovo sistema di audio 3D, fino ad arrivare ai feedback aptici del DualSense.

Rutter: "Gran Turismo 7 trarrà benefici da ogni singolo avanzamento tecnologico contenuto in PS5. I tempi di caricamento saranno praticamente inesistenti, soprattutto se paragonati a quelli dei titoli passati. Mettendosi alla guida, l'audio 3D consentirà al giocatore di udire il rombo impetuoso di una Ferrari davanti a lui o alle sue spalle, permettendogli di riconoscere la differenza tra il suono di quel motore e quello di una Maserati. Guidando l'auto usando il controller DualSense si avranno sensazioni diverse sulle mani a seconda che si corra su di un circuito di asfalto levigato, o sullo sterrato. Premere gradualmente sull'acceleratore sarà molto diverso dall'inchiodare o dal cambiare marcia."

Queste informazioni non fanno che far crescere l'attesa per Gran Turismo 7, che potrebbe essere il gioco di corse di questa generazione, almeno sulla console di Sony. Sicuramente sarà uno di quelli che più permetteranno di vedere l'avanzamento tecnologico della next-gen, come hanno già dimostrato il primo videoe le prime immagini.