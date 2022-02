Steam Next Fest 2022 parte oggi: centinaia di demo, livestream e sconti sui giochi

Steam Next Fest 2022 inizia adesso, a partire dal 21 febbraio 2022, dando vita a un evento di grande interesse per tutti vista la presenza di centinaia di demo, eventi in livestream e una grande quantità di sconti sui giochi PC del catalogo.

Trovate tutto a questo indirizzo, nella pagina dedicata all'evento Steam Next Fest 2022, che torna dunque quest'anno replicando la formula che ha già raccolto ampi consensi negli anni scorsi e potenziandola ulteriormente. Sono letteralmente centinaia le demo disponibili in questi giorni su Steam, che consentono di provare delle sostanziose sezioni di titoli, molti dei quali ancora in sviluppo ma di prossima uscita.



Sono inoltre previsti vari livestream con sessioni dedicate agli sviluppatori, gameplay e presentazioni di vari progetti, oltre ovviamente agli sconti. La Steam Next est andrà dal 21 al 28 febbraio 2022 per una settimana intera dedicata a celebrare il gaming su PC.

Si registrano peraltro alcune variazioni per quanto riguarda gli sconti, che ora seguono regole maggiormente precise imposte da Valve in modo da rendere più chiari gli abbassamenti di prezzi (che partiranno da un minimo di 10% a un massimo del 90%). Avevamo visto il trailer della Steam Next Fest 2022, ora è il momento di lanciarsi al suo interno.