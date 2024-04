Steam, pubblicato un gioco in cui l'obiettivo è guardare una donna che viene torturata, violentata e poi uccisa

Ogni tanto scorrere le nuove uscite ammesse su Steam può rivelarsi un'esperienza educativa, che fa capire quanto siano larghe le maglie della piattaforma in merito ai contenuti di natura sessuale e, più generalmente, di violenza esplicita. Ad esempio il 12 aprile 2024 è stata consentita la commercializzazione del racconto interattivo Redemption of Li Wei, il cui gameplay consiste semplicemente nel guardare immagini animate di una donna che viene torturata, violentata e quindi uccisa .

Pornografia di bassa lega

Un'immagine (pubblicabile) del gioco

La foglia di fico scelta dagli autori, 救赎 e Avator, per giustificare l'opera è la rappresentazione storica delle torture che venivano inflitte alle donne infedeli in Cina in tempi antichi. Naturalmente la realtà è quella di un prodotto di natura pornografica di bassa lega pensato per un pubblico molto specifico, nonostante l'uso di immagini d'epoca per presentarlo.

Naturalmente non vi forniremo il link alla sua pagina e siamo coscienti anche che non si tratta né del primo, né dell'ultimo videogioco simile cui Steam non si opporrà in alcun modo alla vendita. Diciamo che può essere utile come memento degli effetti della liberalizzazione completa dei negozi digitali, ossia della mancanza di curatela da parte di chi li gestisce.