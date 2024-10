Su Steam la serie Tropico è in offerta per la gioia degli aspiranti dittatori

Steam ha lanciato le offerte sul franchise di Tropico, con sconti fino all'80% sui giochi della serie gestionale di Kalpyso Media che ci mette nei panni del carismatico El Presidente per guidare una nazione nei Caraibi.

Tra le promozioni non poteva mancare l'ultimo capitolo del 2019, Tropico 6, ora in offerta a 13,99 euro con il 65% di sconto. Anche le espansioni post lancio sono in offerta, con prezzi che vanno dai 4,49 euro fino ai 12,74 euro per il recente DLC Tropican Shores, che permette di espandere il nostro impero anche nell'oceano.