Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: la nuova patch consentirà di usare tutti i personaggi

La prossima patch di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin consentirà di selezionare e guidare tutti i personaggi del party in single player, quindi non più solo Jack. L'annuncio è stato dato da Square Enix con un tweet, in cui ha pubblicato anche le immagini dei vari componenti del party.

La patch sarà pubblicato insieme all'espansione Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Si tratta di una caratteristica davvero molto attesa dai fan del gioco, una di quelle che potrebbe regalargli un po' di varietà in più.

Per il resto vi ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Chi volesse saperne di più, può leggere la nostra recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in cui abbiamo scritto:

Stranger of Paradise alterna elementi piuttosto buoni ad altri meno riusciti, offre un'esperienza originale per il pubblico di appassionati di Final Fantasy ma fallisce nel lasciare il segno al punto da far sperare in un seguito. Dall'unione tra la serie Square Enix e il team dietro Nioh ci si poteva aspettare indubbiamente di più, ma rimaniamo comunque alla porta, curiosi di scoprire se il publisher giapponese vorrà portare avanti questo tipo di esperimenti. Con la speranza che le risorse messe in gioco e il tempo dedicatogli possano portare alla luce prodotti capaci di conquistare in tutte le loro parti.