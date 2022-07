skate.: trovati riferimenti alle casse premio, legate a una moneta interna del gioco

Un dataminer ha scoperto che in skate. ci saranno delle casse premio o loot box che dir si voglia. Si chiameranno "Swag Bags" e useranno un moneta chiamata "Taps", che si otterrà attraverso delle sfide. Serviranno per sbloccare delle opzioni di personalizzazione estetica, a quanto pare.

In fase di presentazione del gioco, il team di sviluppo aveva promesso che non ci sarebbero state casse premio a pagamento. Evidentemente le loro parole andavano prese alla lettera.

Naturalmente il tutto va verificato, perché potrebbe trattarsi anche di una meccanica tagliata in corso d'opera, oppure di qualcosa di completamente diverso di come appare.

Comunque sia, nel caso in cui siano presenti, sarà interessante vedere se le casse premio saranno legate a una qualche forma di monetizzazione, pure indiretta (tier di un Battle Pass che danno Taps, ad esempio), o se saranno utilizzate come semplice extra per il giocatore, senza avere cioè alcun peso economico.