Stray Blade: annunciata la data di uscita dell'action RPG di 505 Games per PS5, Xbox Series X|S e PC

Oggi il publisher italiano 505 Games e gli sviluppatori di Point Blank Games hanno annunciato la data di uscita di Stray Blade. Questo ambizioso action RPG a tema fantasy sarà disponibile a partire dal 20 aprile 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store. L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, che potrete visualizzare di seguito.

Stray Blade è un action RPG in cui il giocatore veste i panni di un avventuriero che esplora l'antica valle di Acrea con il suo compagno, il lupo Xhinnon Boji, con l'obiettivo di svelare il passato di questa valle dimenticata e dominare i poteri dei tre metalli acreani per riportare la pace in una terra devastata dalla guerra.

Il gioco offre un vasto arsenale di armi tra cui scegliere, scorci mozzafiato, ma anche numerosi nemici che proveranno ad ostacolarci. Potrete scoprirlo voi stessi grazie alla closed beta, le cui iscrizioni sono ancora disponibili a questo indirizzo.

Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Stray Blade durante la Gamescom 2022, in cui Giordana Moroni afferma:

"Stray Blade continua a sembrarci un gioco ambizioso, ma averlo provato durante la Gamescom 2022 ci ha rassicurato. Non l'abbiamo detto ma vi informiamo alla fine di questo provato: la versione alpha di prova non era pulitissima graficamente parlando, ma come detto, era pur sempre un'alpha. Tolta questa variabile dall'equazione, Stray Blade ci è sembrato un gioco che punta in alto con una certa consapevolezza. Niente statistiche di classe, solo le abilità passive generali possono essere migliorate. Più vita, più stamina e più magia per Boji. A costruire il verso sistema RPG del titolo è l'inventario e la gestione delle armi; il sistema di combattimento davvero poco indulgente chiude il cerchio di quella che si preannuncia, se le promesse verranno mantenute, un'esperienza davvero interessante."