Stray classificato in Corea: annuncio della data di uscita vicino?

Stray, atteso per PC, PS4 e PS5, è da poco stato classificato in Corea. Questo potrebbe indicare che il videogioco non è troppo lontano e, soprattutto, che un annuncio della data di uscita è in arrivo.

Di norma i giochi ricevono una classificazione quando non sono troppo lontani dalla pubblicazione. Questo ci spinge a pensare che, come minimo, Stray non sarà rimandato al 2023 e che il 2022 sia veramente il suo anno. Non è quindi impossibile che Annapurna - ovvero editore - faccia un annuncio nel corso dei prossimi giochi. Considerando che è un'esclusiva console di PlayStation, potrebbe anche arrivare un nuovo reveal tramite il PS Blog o tramite un evento dedicato agli indie di PS4 e PS5.

Stray

La classificazione di Stray ci svela anche che il gioco è adatto ai giocatori dai 12 anni in su: i temi sensibili presenti nel gioco sono una leggera violenza e riferimenti a droghe e alcool.

Nella nostra più recente anteprima di Stray, vi abbiamo spiegato che "Con la presentazione del gameplay, Stray non ha perso un briciolo di fascino. Anzi, ci ha incuriosito ulteriormente lasciandoci intravedere, dietro al peculiare protagonista, un gioco articolato, affascinante e caratterizzato da una gran cura per il dettaglio. Certo, restano da vedere trama, qualità effettiva degli enigmi, varietà del gameplay e longevità, ma le promesse sono decisamente buone."