Stray è il gioco più venduto su Steam considerando i soli preorder

Stray è il gioco più venduto su Steam considerando, per il momento, i soli preorder. Un ultimo colpo di reni per la deliziosa avventura firmata BlueTwelve Studio, che si sbloccherà sulla piattaforma Valve alle 18.00, ora italiana.

Nella recensione di Stray abbiamo definito questo prodotto una piccola perla, un'esperienza non particolarmente corposa (in linea con il prezzo, ad ogni modo) ma intensa, coinvolgente e caratterizzata da una direzione artistica strepitosa.

Non si tratta peraltro dell'unico primato per il gioco, che è risultato essere quello messo più volte in Lista dei Desideri su Steam prima ancora che le prenotazioni fossero disponibili.

Già accessibile su PS5 e PS4, scaricabile peraltro senza costi aggiuntivi dagli abbonati a PlayStation Plus con sottoscrizione di livello Extra o Premium, Stray farà sicuramente molto bene nei prossimi giorni.

Sarà dunque interessante capire che tipo di numeri questo piccolo ma grande progetto riuscirà a totalizzare, tanto su Steam quanto su PlayStation Store. E per i fan del disco arriverà anche un'edizione fisica per PS5 il prossimo 20 settembre.