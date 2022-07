Offerte Amazon: SSD Samsung 980 Pro da 2 TB con dissipatore per PC e PS5

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD da 2 TB marcato Samsung Memorie 980 Pro, con dissipatore di calore. È compatibile con PS5 e PC. Lo sconto segnalato è del 14%, ovvero di 47.50€. Il prezzo precedente indicato da Amazon per questo SSD è 336.50€. Negli ultimi mesi, il prezzo era all'incirca intorno ai 338€ e solo di recente ha subito un aumento di prezzo, anche fino a 385€. Il prezzo attuale, in ogni caso, è il più basso di sempre proposto su Amazon per questo specifico modello.

L'SSD Samsung Memorie 980 Pro propone una velocità di trasferimento dati fino a 5.000 MB/s. È compatibile anche con PS5. Questo modello ha anche il dissipatore. Le dimensioni sono ‎8 x 2.4 x 0.86 cm.

SSD da 2 TB marcato Samsung Memorie 980 Pro con dissipatore

