PlayStation Plus Premium: un nuovo gioco PSP si aggiunge oggi al catalogo gratis

PlayStation Italia ha annunciato per oggi l'arrivo di un nuovo gioco nel catalogo di PlayStation Plus Premium, ovvero il tier più alto del nuovo sistema di abbonamento che comprende anche i titoli classici: in questo caso si tratta di un gioco per PSP, ovvero Echoshift.

Oltre ai giochi annunciati già per luglio 2022, PlayStation Plus Premium ottiene dunque anche Echoshift a partire da oggi: si tratta di un puzzle game uscito originariamente nel 2009 su PSP, sviluppato da Artoon. Spin-off dell'ottimo Echochrome, il titolo in questione è basato su una particolare meccanica di manipolazione del tempo attraverso l'attivazione dei "Time Bounces", attraverso i quali alcune piccole sezioni di tempo si ripetono in loop.



Queste caratteristiche possono essere sfruttare per superare ostacoli e risolvere gli enigmi all'interno dei vari livelli, mentre controlliamo un personaggio stilizzato all'interno di ambientazioni molto semplici ma ricche di puzzle. Evidentemente, c'è spazio per variazioni anche al di là delle immissioni in blocco dei giochi a intervalli regolari per PlayStation Plus Premium, in maniera simile a quanto accade anche su Xbox Game Pass, visto che questa nuova introduzione arriva a sorpresa.

Echoshift si aggiunge dunque ai giochi di luglio 2022 per PlayStation Plus Premium, che ricordiamo qui sotto: